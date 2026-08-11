Un moodboard es un collage físico o digital que reúne fotografías, colores, tipografías, texturas, ilustraciones y palabras. Esta opción es una buena idea que sirve como una guía visual, como lo son estas 4 alternativas que reflejan tu estilo y energía con diseños aesthetic para este regreso a clases, así como lo son estas 5 ideas para decorar tu mochila para que se vea más estético.

En estas propuestas no hace falta utilizar demasiados elementos, solo una selección pequeña de imágenes y una paleta definida de colores, como lo son estos 5 tapetes del que transformarán el comedor sin gastar en una remodelación. Entre las ideas están los tableros minimalistas y collage con fotografías, textos, muestras y bocetos.

Las 4 ideas de moodboard para el regreso a clases

1. Paleta de colores: La primera opción puede partir de una paleta rosa pastel, blanco, rojo suave y pequeños detalles dorados. Para construirla, se pueden reunir fotografías de libretas, moños, flores, audífonos, bebidas, lápices y accesorios con tonalidades similares. La clave consiste en repetir algunos colores para que las imágenes pertenezcan a una misma composición visual.

4 ideas de moodboard para el regreso a clases: refleja tu estilo y energía con diseños aesthetic|IA

2. Tonos neutros: La segunda opción lleva beige, crema, café claro, blanco y verde oliva. El conjunto puede incluir fotografías de escritorios ordenados, libros, café, lápices de madera, hojas, mochilas y pequeños elementos naturales. Esta combinación reduce el contraste entre piezas y crea una composición más sobria.

3. Colores llenos de energía: Puede llevar amarillo, azul, naranja, rosa y verde en pequeñas cantidades. En lugar de seleccionar fotografías con exactamente los mismos colores, se pueden buscar elementos que compartan una tonalidad dominante y después añadir 2 o 3 colores secundarios. El resultado puede incluir tenis, marcadores, stickers, frutas, flores, dibujos y fotografías de actividades escolares.

4. Scrapbook: La cuarta propuesta toma como referencia el formato scrapbook. Pueden combinarse fotografías impresas, recortes de revistas, boletos, pequeños dibujos, estampas, papeles de colores y frases cortas.