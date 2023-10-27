Alejandra Guzmán conquista la Arena CDMX con Silvia Pinal de testigo

Alejandra Guzmán se presentó es jueves con gran éxito, en la Arena Ciudad de México, la sorpresa de la noche, fue la presencia de su madre Doña Silvia Pinal, quien disfrutó del show ‘Reynísima’, en unos de los palcos y solo las cámaras de Ventaneando, fueron testigo de lo bien que la pasó la última Diva del Cine Mexicano.

Está mi madre, que es quien me dio la vida…, o sea que vamos a disfrutar…

La rockera, intervino de nueva cuenta en la introducción de su tema ‘Mala hierba’ con el que dijo identificarse.

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Cuando todavía es jueves y tienes tres días más para seguirla, para aquellas malas influencias que andan por ahí, la oveja negra de cada familia, yo me identifico, yo sé lo que se siente, ser la más desmadrosa de todos, pero a parte es rebeldía natural

¿Qué otras canciones cantó Alejandra Guzmán?

La cantante, derrochó sensualidad en cada número, pero fue con la canción ‘Guantes de seda’, que ella y sus bailarines robaron suspiros a los presentes.

Otro de los momentos más emotivos, fue cuando interpretó la canción ‘Yo Te Esperaba’, dedicada a su hija Frida Sofía.

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Río Roma, se hizo presente para cantar con ella ‘Día de suerte’, y así fue como se le dio por los aires al interpretar ‘Mírala, Míralo’.

