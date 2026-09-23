Guerreras K-Pop: crea un mini álbum de photocards con una caja de cereal

Las Guerreras K-Pop están cada vez más presentes en la vida de los más pequeños porque han llegado a ganarse un lugar en sus corazones. A estos personajes los podemos ver en muchos lugares por lo que te vamos a mostrar cómo crear un mini álbum.

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Con ayuda de una caja de cereal, algunas hojas y papel vas a poder obtener una increíble versión de Rumi, Mira y Zoey. Este elemento es ideal para poder decorar tus espacios de la mejor manera.

¿Cómo hacer un mini álbum de las Guerreras?

Lo primero que tienes que hacer es abrir la caja de cereal, recortar dos rectángulos iguales para las tapas y después unirlos con una tira de cartón que va a cumplir la función de lomo. Después en el interior tienes que incorporar varias hojas e ir fabricando pequeños bolsillos que es donde vas a colocar las tarjetas.

Ten en cuenta lo siguiente:



Tapas: recortar dos piezas iguales de la caja de cereal.

Interior: sumar hojas de papel grueso o cartulina fina.

Bolsillos: doblar pequeños rectángulos de papel y pegar solamente tres lados.

Separadores: dedicar diferentes sectores a Rumi, Mira, Zoey y HUNTR/X.

Decoración: utilizar violetas, rosas, azules, estrellas y notas musicales.

Esta es una opción para personalizar.|Pinterest

Si lo que buscas es una estructura que sea más resistente lo que se recomienda es que a las partes impresas de la caja las cubras con papel antes de comenzar con la decoración. En cuanto a los bolsillos deben ser ligeramente más grandes que las photocards que va a guardar para que las puedes colocar y quitar sin presión ni esfuerzo ya que en caso contrario se romperían.

Esta es una idea por lo que tú puedes realizar tu mini álbum de la manera que desees y jugar con los colores como así también con los acabados. Así podrás lograr guardar tus fotos de una manera personalizada e increíble.