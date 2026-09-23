Este es el truco casero para alejar cucarachas, moscas y mosquitos de tu casa

Los insectos se hacen presentes en las casas sin previo aviso y ahuyentarlos no es tarea fácil. Por lo general se utilizan productos comerciales para eliminarlos, pero estos cuentan con químicos por lo que no son muy recomendables para la salud.

¡Ya tienen el objetivo! El grupo de Manelyk planea contra qué Granjero ir esta semana para SALVARLA (VIDEO)

Ante esta situación es que hay un truco casero para poder eliminar a las cucarachas, moscas y mosquitos. Los mismos pueden ser preparados con elementos que tienes en casa por lo que son económicos.

¿Cuál es el truco casero para alejar insectos?

Vamos a comenzar por las cucarachas que suelen buscar rincones oscuros y restos de comida por lo que una mezcla idea es la de vinagre blanco, un poco de bórax y bicarbonato de sodio. Con esto podrás limpiar las superficies y generar un ambiente para nada agradable para este insecto.

Puedes aplicar esta preparación debajo de la cocina y detrás de la heladera que es donde suelen esconderse en la noche. Es importante que manipules el bórax con precaución.

Elimina las cucarachas fácilmente.|Canva

En cuanto a los mosquitos suelen ser más molestos cuando cae la tarde por lo que si buscas alejarlos tienes que preparar una mezcla de agua con unas gotas de aceite esencial de citronela y aceite de limoncillo. La aplicación consiste en rociar cerca de las ventanas y puertas de entrada para obtener una barrera. Puedes aplicar en las cortinas para que perdure el aroma.

Por último, tenemos a las moscas que se ven atraídas por los olores dulces o restos de alimentos. Si no las quieres cerca pues mezcla vinagre de manzana, agua, clavos de olor y unas gotas de detergente líquido. Rocía esta mezcla cerca de la basura o en el comedor antes de comer.

Estos son trucos caseros que puedes implementar con total tranquilidad en el hogar y ten por seguro que vas a eliminar a los insectos. En cuanto al bórax es importante que lo mantengas lejos de los niños y mascotas.

