Oculta tus canas con estos increíbles rímeles y lápices correctores con color

Con el paso del tiempo es inevitable la aparición de canas por lo que una de las primeras soluciones que surge es la de aplicar tinte en el cabello. Sin embargo, ahora existen otras alternativas para ocultarlas.

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Actualmente puedes encontrar rímeles y lápices de correctores con color que cumplen la función de ocultar las canas. Estas son alternativas eficaces cuando no cuentas con el tiempo para poder aplicar tinte.

¿Cuáles son los productos para ocultar canas?

Cover Your Gray – retocador de canas tipo rímel

Este es un retocador de canas que cubre la zona sin teñir todo el cabello. Puedes encontrar este producto en presentación de barra/crayón y cepillo aplicador al estilo rímel.

Cabe destacar que puedes encontrarlo en 8 colores y tiene un valor aproximado de 365 pesos mexicanos. Para aplicarlo solamente tienes que colocarlo en el cabello que deseas teñir. Puedes usarlo en raíces, patillas y mechones largos.

El producto dura todo el día y puedes quitarlo con el lavado normal. Ideal para retoques puntuales.

Las canas salen por un montón de razones, no solo por la alimentación.|(ESPECIAL/Canva)

L'Oréal Paris Magic Root Precision – pincel corrector temporal

Luego nos encontramos con este producto que tiene una presentación en formato de pincel/lápiz aplicador que te da la oportunidad de colocar el color directo sobre las canas.

El precio es de 466,29 pesos mexicanos. Es apto para todo tipo de cabello y puedes aplicarlo sobre zonas donde hay canas localizadas. Para quitarlo solo debes utilizar tu shampoo. Es una increíble solución temporal.

Joker Colorton – cepillo aplicador

Por último, tenemos este producto que al igual que el primero viene en formato rímel, es sin amoníaco, libre de gluten y con fórmula vegana. Su coloración es resistente al agua y al secarse no se corre ni mancha.

Este producto puede utilizarse en cabello, cejas, barba y bigote. Podrás encontrar los tonos negro, castaño, castaño claro, chocolate, rojo y rubio. El valor es de aproximadamente 120 pesos mexicanos.