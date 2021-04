Alejandra Guzmán: La extraña reacción de Frida Sofía a las recientes declaraciones de su mamá.

La polémica continúa inundando la vida de la familia más famosa de México, pues Frida Sofía no desiste en sus declaraciones de presunto abuso sexual a manos de su abuelo Enrique Guzmán.

Recientemente, Alejandra Guzmán rompió el silencio en el programa Me Lo Dijo Adela, donde habló a corazón abierto sobre la polémica que atormenta a su familia.

“No me gusta ver a mi papá destruido por algo que no hizo. Sé que es un gran hombre que me dio la vida”, expresó La Reina de Corazones sobre la inocencia de su papá.

En otros temas, la rockera habló por primera vez sobre la enfermedad que padece su hija Frida Sofía. Se trata del trastorno límite de la personalidad, mismo que fue detectado en la infancia de la joven.

“Esto ha llegado a un nivel muy fuerte. Es mi hija, yo la parí… Yo la llevé al mejor colegio, en el cual, en el último año, se le diagnosticó borderline personality .Yo he tratado de ayudar a Frida, pero a veces no tomábamos la terapia o las medicinas como deberían de ser”, expresó.

Las declaraciones de Alejandra Guzmán pronto se viralizaron por todas las plataformas digitales, donde los internautas emitieron todo tipo de comentarios.

Frida Sofía reacciona a las contundentes declaraciones de su mamá Alejandra Guzmán

Frida Sofía no tardó en hacer su aparición en las redes sociales, donde se manifestó con un peculiar filme que dejó pensando a todo el público mexicano.

Y es que, la intérprete de Chicas Malas, publicó un video de su paradisíaca vista en su departamento de Miami. Por si fuera poco, el filme estuvo acompañado de la leyenda “llueve sobre mojado”.

Además, Frida Sofía publicó otro video promocionando su más reciente emprendimiento llamado Frida Sofía Shop, tienda en línea donde vende productos para el cuidado de la piel.

