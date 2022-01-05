FOTOS | ¿Ale Guzmán habló de más sobre la salud mental de su mamá?

A inicios de diciembre, la primera actriz mexicana Silvia Pinal fue hospitalizada debido a problemas cardiovasculares, los cuales le provocaron una irregularidad cardiaca. A esto se le sumó una infección en las vías urinarias y además, fue diagnosticada con Covid-19, por fortuna la estrella del cine mexicano no presentó ningún síntoma.

La actriz de 90 años pasó la Navidad en el nosocomio, donde fue estabilizada y posteriormente trasladada a su casa ubicada en el Pedregal donde recibió el Año Nuevo.

Tras haber sido dada de alta, su hija Alejandra Guzmán habría confirmado ‘por error’ el deterioro de la salud mental de la productora teatral, quien padecería demencia, esto por la avanzada edad.

Cabe recordar que anteriormente Silvia Pinal había tenido síntomas del deterioro de su memoria, pues un día declaró que en ningún momento había dado autorización para que su bioserie saliera a la luz, algo que anteriormente había confirmado.

