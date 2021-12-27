FOTOS | Este es el estado actual de salud de Silvia Pinal.

Luego de que se diera a conocer que Silvia Pinal dio positivo a Covid-19 fue hospitalizada por una arritmia cardiaca y problemas en la presión arterial, incluso fue necesario trasladarla en ambulancia.

Sylvia Pasquel dio a conocer que la diva del cine mexicano llegó directamente a terapia intensiva: “En la noche cuando llegamos estaba mi mamá en terapia intensiva y luego la pasaron a una habitación. Estaba como siempre muy bonita y fue ahí que nos dijeron que la prueba de Covid-19 había resultado positiva”.

De acuerdo con el parte médico Silvia Pinal mantiene sus signos estables y se encuentra consciente, además dieron a conocer que cuenta con su esquema completo de vacunación.

“El doctor nos dijo que estaba en el mejor momento porque apenas se está manifestando la enfermedad. Tiene sus vacunas. Pasará la enfermedad sin ningún riesgo”, agregó Pasquel.

Como era de esperarse, Silvia Pinal pasó Navidad en el hospital, eso sí, rodeada del amor (a la distancia) tanto de sus hijas e hijo, así como de sus nietos y bisnietos.

Hasta el momento se sabe que la primera actriz podría abandonar el área Covid-19 y ser trasladada a una terapia intensiva.

“Nos dijo (el médico) que mi mamá está muy bien, que sigue asintomática, que pasó muy bien la noche, que ha estado comiendo muy bien; si ella mantenía ese cuadro de mejoría, nada de presión a ver si había la posibilidad de pasarla a una habitación en terapia intensiva, donde también va a estar recluida”, dijo Sylvia Pasquel a la prensa.