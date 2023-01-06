Alejandro Fernández estrena el video de su nuevo sencillo: ‘Inexperto En Olvidarte’.

Los millones de fans de Alejandro Fernández han podido disfrutar de la nueva canción de uno de los máximos exponentes de la música ranchera en el mundo.

Rocío Banquells nos cuenta del dueto que hizo con Vicente Fernández.

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Y es que el estreno de ‘Inexperto En Olvidarte’ es uno de los más esperados por los fans y forma parte de la nueva producción discográfica de Alejandro Fernández.

A lo largo de su carrera, Alejandro Fernández ha demostrado tener un estilo muy peculiar para cantar ranchero, pero eso no ha sido un impedimento para mostrar que puede incursionar en otros estilos, sin perder su esencia.

Los detalles del nuevo sencillo de Alejandro Fernández.

El nuevo tema de Alejandro Fernández tiene los tradicionales acordes del mariachi mexicano, donde se puede escuchar el acordeón, lo que para millones de fans del cantante le da un toque mucho más apegado a sus inicios en la música ranchera.

El tema fue escrito por Amanda Coronel y Fernández Díaz y cuenta la historia de una persona que reflexiona sobre diferentes aspectos de su vida y pone a prueba sus sentimientos, pues no logra olvidar a un gran amor.

El estreno de ‘Inexperto En Olvidarte’ llega en un gran momento para Alejandro Fernández, pues en lo familiar se encuentra pasando por un gran momento, ya que hemos podido verlo disfrutando de sus nietos y de sus seres queridos.

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Mientras, en la parte profesional, el heredero de Vicente Fernández se encuentra en medio de su exitosa gira ‘Hecho en México’, misma que va a seguir por distintos escenarios de toda Latinoamérica a partir del próximo mes de febrero.

Sin duda, una de las paradas más esperada por los fans es la del Festival Internacional de la Canción en Viña del Mar, en Chile.

