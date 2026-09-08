La zona o esquina que queda junto a un boiler suele convertirse en un espacio difícil de aprovechar porque tiene tuberías, conexiones, ventilación y una fuente de calor. Antes de colocar muebles o accesorios, es indispensable revisar el manual del equipo para conocer las separaciones mínimas y evitar un accidente. En cambio, si lo que buscas es decorar el espejo, estas 6 ideas te ayudarán a aprovechar cada espacio vacío.

La mejor estrategia es trabajar la esquina disponible alrededor del aparato, no bloquearlo ni convertirla en un espacio de almacenamiento improvisado, ya que lo ideal es mantener libre esta área, debido a que los calentadores de agua requieren revisiones periódicas, a fin de que funcionen a la perfección y no se pierda el orden, como lo son las 5 ideas para aprovechar el espacio debajo de la cama.

Qué hacer con la esquina al lado del boiler: 6 ideas para convertirla en una zona funcional|IA

Las ideas para aprovechar la esquina del boiler

1. Repisas: En lugar de colocar objetos sobre el boiler o cerca de la pieza, la superficie puede servir para organizar artículos que no sean inflamables y que tampoco interfieran con las conexiones. Los manuales de distintos fabricantes establecen que el área del calentador debe mantenerse libre de materiales combustibles y líquidos inflamables.

2. Ganchos: Si la esquina cuenta con una pared libre, los accesorios verticales la aprovechan sin ocupar el piso. Un panel perforado, una barra con ganchos o un organizador mural pueden servir para colocar artículos domésticos pequeños, siempre que permanezcan lejos de las partes calientes, conexiones y salidas de ventilación.

3. Mueble: Cuando la esquina tiene suficiente profundidad, un gabinete estrecho puede transformar el espacio en almacenamiento adicional. La clave consiste en situarlo fuera de las distancias de seguridad y sin cerrar el área del boiler.

4. Carrito con ruedas: Esta alternativa es útil para almacenar artículos de limpieza o accesorios domésticos debajo del equipo, pero debe mantenerse lejos de las zonas del boiler para realizar servicio o para que se ventile.

5. Área de lavandería: Si el boiler se encuentra cerca del área de lavado, la esquina puede aprovecharse con una estructura destinada a detergentes, pinzas, cepillos y otros artículos.

6. Opción decorativa: Las alternativas son cuadros o paneles decorativos para darle una apariencia más cuidada sin añadir obstáculos físicos.