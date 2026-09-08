¿Murió Lizbeth Rodríguez? Esto se sabe sobre el supuesto accidente de la influencer

En la actualidad las fake news se han hecho una constante y precisamente una de ellas ha circulado en las últimas horas, después de que trascendiera un accidente en el que supuestamente había muerto Lizbeth Rodríguez.

Sin embargo, se trata de un rumor completamente falso que comenzó a circular con fuerza en las redes sociales y que rápidamente se hizo viral.

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¿Qué le pasó a Lizbeth Rodríguez?

Todo comenzó a raíz de una fotografía difundida en internet donde se observa una camioneta negra destrozada sobre las vías del tren, la cual lleva pintada la palabra "Infieles" (el título de su popular programa de internet). Esto hizo creer a muchos usuarios que la conductora viajaba en ella y había sufrido un percance fatal.

Por ello la creadora de contenido Lizbeth Rodríguez molesta por la situación desmintió categóricamente las publicaciones en sus perfiles oficiales.

Arremetió contra quienes difundieron la nota falsa, pidiendo respeto y empatía, ya que su abuela padece de problemas del corazón y este tipo de chismes ponen en riesgo la salud de su familia.

"Gente. Mi abuela está mal del corazón. Por favor tengan tantita madre. Tal vez para ustedes sea divertido, pero para nuestras familias, no es. Esta nota es falsa", dijo la creadora de contenido.

¿Cuál es es el estado de salud de Lizbeth Rodríguez?

El estado de salud de la que conductora que expone infieles es óptimo, ya que incluso otra foto que circula en Instagram donde supuestamente se encuentra en una cama de hospital es de meses pasados.