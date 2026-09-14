Manelyk gana BENEFICIO dentro de La Granja VIP y pasará una noche en la habitación del Capataz; ¿a qué Granjeros eligió para compartir las comodidades?

A pesar de que aún se encuentra entre los nominados, ManelyK González ya tiene una ventaja si el público le permite regresar a formar parte de la segunda temporada de La Granja VIP. Podrá hacer uso de la habitación del capataz por esta noche, aunque se decepcionó porque no pudo elegir a Kunno para acompañarla.

Adal Ramones explicó a Manelyk que podrá disfrutar de la suite con todas las amenidades al lado de tres granjeros. La reina de los realities eligió a:



La Bebeshita

Azalia Ojeda, "la negra"

Fernando Lozano

Aunque Manelyk intentó cambiar de opinión y sustituir a Fernando por Kenny, Adal ya no se lo permitió.

¿Por qué Manelyk podrá pasar una noche en la habitación del capataz?

La razón por la cual Manelyk gozará del beneficio de pasar una noche en la habitación del capataz es que el público la eligió como "la más gallita". Y es que el pasado miércoles de Asamblea se abrieron las votaciones tras las confrontaciones que los granjeros tuvieron para nominar a quien querían que dejara la casa este domingo.

Manelyk fue una de las más directas y al elegir a Rafael Mercante le dijo, entre otras cosas: "ya no sé si es tu personalidad o tu desesperación por querer llamar la atención. Eres insoportable".

La rivalidad de Rafa Mercadante y Manelyk ya está declarada en La Granja VIP|ESPECIAL

De acuerdo con la influencer, la razón por la cual eligió al actor es que todo el tiempo intentaba caer bien y terminó realizando comentarios fuera de lugar, al grado de faltarle al respeto al decirle: "Morrita déjate tocar". No obstante, después se aclaró que todo había sido un malentendido.

Rafael señaló que le dijo dicha frase porque Mane había mencionado que le costaba mucho trabajo confiar y dejarse tocar el corazón. Pero tras las declaraciones de la reina de los realities se sintió preocupado ante la posibilidad de que lo llegaran a tachar de acosador cuando él se considera un caballero.

Mane después le pidió disculpas si es que se había malinterpretado su comentario. Pero, aun así, siguió teniendo algunos enfrentamientos con el actor y con otros miembros de La Granja, como Niurka.