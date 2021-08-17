Revelan detalles sobre la salud de Vicente Fernández.

Médicos informan el estado de salud de Vicente Fernández.

Ramón Fernández, hijo de Vicente Fernández Jr., reveló una tremenda noticia sobre el estado de salud de su abuelo, a diferencia del resto de la familia que ha sido cautelosa al momento de revelar detalles sobre la salud del cantante.

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El joven reveló que, al Charro de Huentitán, finalmente le fue retirado el apoyo respiratorio que mantenía desde hace una semana.

Ya se la retiraron, se la retiraron hoy y le hicieron un hoyo en la garganta, para que respirara mejor y quitarle el respirador, la verdad ayuda mucho que no haya infección y, estamos todos contentos de que tengamos avances, toda la familia estamos muy unidos, al pendiente

El joven reveló que solamente algunos miembros de la familia pueden ver al cantante, pues el hospital donde se encuentra es Covid-19.

Ahorita los únicos que lo pueden ver es mi abuela, mi papá, mi tío Gerardo y mi tío Alejandro, por temas que el hospital es Covid, pero dentro de la preocupación felices de que hay avance, la verdad cada día hay avance, un día hay mejor respiración, un día está mejor en sus terapias físicas, otro día está más despierto

En temas más amables, Ramón acompañado de su papá, Vicente Fernández Jr., nos presumió que se ha convertido en todo un empresario al inaugurar una cafetería en un centro comercial de Guadalajara.

Aquí en Guadalajara tomé un curso con un muy buen amigo mío y de ahí aprendí todo del café

Su padre se mostró orgulloso del emprendimiento de su hijo.

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