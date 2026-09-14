Qué hacer con el espacio que sobra debajo de las escaleras: 4 ideas sencillas para aprovechar el espacio vacío con tus plantas favoritas o para los plantlovers

En las casas que tienen otro piso, suele ser usual que debajo de las escaleras tenga un espacio vacío, el cual se suele desaprovechar con mucha facilidad, cuando puede convertirse en tu mejor aliado al momento de organizar o guardar ciertos artículos que no usamos mucho.

Para que lo puedas usar al máximo, te detallaremos 4 ideas sencillas que puedes usar para aprovechar esos rincones de la casa, querrás aplicarlos todos al instante, en especial si eres un amante a las plantas y ya no tienes espacio.

4 ideas sencillas para aprovechar el espacio que hay debajo de las escaleras

Si eres un amante a las plantas, seguramente ya llegaste a ese punto en el que ya no sabes qué hacer con ellas. Para que ya no las tengas regadas por toda la casa, puedes aplicar 4 ideas sencillas, con las que vas a aprovechar el espacio vacío debajo de las escaleras, logrando crear espacios atractivos visualmente y funcionales. Aplica las siguientes alternativas:

Repisas

Si tienes cosas que deseas guardar pero ya no sabes dónde colocar, recuerda que puedes añadir algunas repisas para aprovechar el espacio a lo alto, evitando los lugares muertos. Por otro lado, se puede convertir en un rincón decorativo con algunos libros o los elementos que desees, acá la creatividad se convertirá en tu mejor aliado al momento de guardar todos tus aditamentos de jardinería, evitando que causen un desorden en tus habitaciones.

Rincón acogedor

Si deseas algo más ambicioso, puedes crear un espacio acogedor en ese rincón, solamente hay que colocar unas luces cálidas, además de añadir una base de piedras y una soporte para colocar tu planta, una gran alternativa cuando tenemos ejemplares muy grandes que nos ocupan mucho espacio en las estancias, aprovechando el espacio vacío que tienes.

Jardín Zen

Por otro lado, puedes crear un jardín zen en el interior de tu casa, una proyecto ambicioso que te encantará tener, solamente coloca varias luces cálidas, ejemplares de tu preferencia, un piso de piedras blancas y un camino con unas pequeñas tablas, las personas que lo vean les encantará su aspecto minimalista y de relajación.

Espacio acogedor con tus plantas

Si eres amante de la lectura y las plantas, debajo de las escaleras puedes colocar varias repisas con luz para colocar tus plantas favoritas, además de añadir un sillón cómodo en el que disfrutaras de tus lecturas favoritas. Solamente antes de hacerlo considera el espacio para que puedas tomar la mejor alternativa para tu casa. Una de las ideas sencillas que querrás recrear al instante.