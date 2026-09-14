OFICIAL: Ellos son los 4 PEONES de la Segunda Semana de La Granja VIP; ¿qué funciones deben cumplir?

Es oficial, la Granja VIP Segunda Temporada cuenta con 4 Peones nuevos en su segunda semana, ellos serán los encargados de cumplir con labores muy específicas dentro del reality y tendrásn que llevar a cabo actividades complejas y que pocos querrán experiementar. A continuación te decimos quiénes son los nuevos Peones.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes son los 4 peones de la segunda semana?

Es oficial, este domingo 13 de septiembre se llevó a cabo la primera Gala de Eliminación en donde a través de cuatro bloques de votaciones que se desarrollaron durante el programa los Granjeros emitieron su voto para seleccionar a los Peones. Sin embargo el público fue el encargado de elegir a un peón ya que como te lo hemos comentado, la participación de este es sumamente importante. De acuerdo con la última decisión Mono Osuna, Julio Camejo, Ivonne Montero y Kunno serán los Peones de la segunda semana de La Granja VIP por lo que los de la primera semana; Pascal Nadaud, Kevyn Contreras "Bicolor", Fernando Lozada y Daniela Alexis "La Bebeshita" quedan libres de esta posición.

¿Cuáles son las funciones de los Peones?

Los Peones son los encargados de hacer las labores más complejas dentro de La Granja VIP para que todo funcione de la mejor manera. Algunas de las acividades con las que deben cumplir es con ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros, lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana, dar vueltas al molino o rueda de trabajo. Por otro lado, su alimentación se reduce a una elección específica de cosas que tienen permitido consumir. Además de esto tienen condiciones austeras como estar privados de camas y tener que dormir en el granero así como bañarse al aire libre con agua fría.

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¿Qué pasa si los Peones rompen las reglas en La Granja VIP?

Una de las consecuencias que tiene no cumplir con las reglas establecidas para cada uno de los Peones es que el presupuesto que se asigna para todos los Granjeros se reduce; es decir, todos pagan las consecuencias por lo que es indispensable que se respeten y lleven a cabo las funciones de cada rol dentro del reality.

