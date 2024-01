Alemán acepta que violentó a su novia Akasha con este polémico mensaje

Hace unas semanas atrás, Akasha, novia de Alemán, acusó al rapero de ejercer violencia sobre ella y compartió fotos y videos como evidencia en sus historias de Instagram; sin embargo, después las borró.

¿Alemán golpea a su novia?

Akasha mostró partes de su cuerpo llenas de moretones y con sarcasmo escribe “detalles que enamoran”. En las imágenes se veían sus brazos, muñecas y manos enrojecidas, así como otras zonas con moretones más marcados. En una imagen adicional mostró sus manos y sus uñas ensangrentadas, lo que hace suponer que durante un conflicto, sus uñas postizas fueron arrancadas.

Además de eso y lo más impactante fue el audio que compartió en donde se les escucha discutiendo a gritos mientras Alemán va conduciendo. Durante el conflicto el cantante le grita con agresividad y ella le responde que la está “terroreando”.

“¿No te vas a bajar?”, le dice Alemán. “Ya me quiero bajar”, le contesta Akasha, acto seguido, él le grita: “¿A quién más te vas a cul… que te va a dar millones? ¿Qué ve… millonaria conoces we…? ¿Qué v… millonaria tienes? Por eso te la pasas con tu cel, ¿no? Ya tienes una v… millonaria”.

Posteriormente, Akasha le dice que no sabe lo que está diciendo y le pide que “no diga estupideces”, pero también le pide que la deje bajarse del vehículo. “Me estás terroreando horrible, me quiero bajar ya wey. Ya me quiero bajar. Vamos a chocar”.

Alemán ofreció disculpas a su novia Recientemente el rapero mexicano ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido con su novia Akasha, ahí ofreció disculpas a sus fans y a su expareja, a quien dijo seguir amando, y con quien admitió tenía una relación codependiente en la que ambos se faltaron al respeto.

“Pido una disculpa a mi público y a ella, es momento de estar solo y trabajar en mí”, expresó, y reveló que actualmente está en terapia para ser una mejore personas. Así mismo, reconoció sus errores y aseguró que él y su pareja estaban envueltos en algo muy denso. “Estaba enamoradísimo de ella, le había invertido mucho a la relación”.

¿Todavía ama a Akasha?

Alemán también se sinceró y reveló que todavía ama a Akasha, aunque admitió que ya no pueden estar juntos: “A veces lo más valiente que podemos hacer por amor es alejarnos; juntos somos una bomba, juntos nos destruimos”.