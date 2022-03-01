¿Por qué no sonó la alerta sísmica en el temblor de este día?

Un sismo con epicentro en Oaxaca se registró a las 13:35:46 horas de este martes 1 marzo, cuya magnitud fue de 5.2 y fue perceptible en la Ciudad de México.

Pasados algunos minutos, el Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo se originó a 26 kilómetros de San Pedro Pochutla, Oaxaca.

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, dio más información en su cuenta de Twitter tras contar con el apoyo de Protección Civil.

Ya el área de Protección Civil está haciendo las evaluaciones… yo me encuentro ya en el análisis con autoridades de seguridad pública de nuestro Estado

Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confirmó que se llevó a cabo la revisión de rutina en la Ciudad de México.

Se reporta sismo sin afectaciones en la Ciudad de México. C5 hace revisión de rutina

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¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

La cuenta de Twitter del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) confirmó que el sismo de esta tarde “no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos”.

En el Sistema de Alarma Sísmica Mexicano se suscita la alerta sísmica pública cuando se espera un sismo mayor a magnitud 6 con efectos fuertes.

El sismo de este martes 1 de marzo con epicentro en Oaxaca, no fue motivo para emitir una alerta preventiva o una de efecto fuerte como la pública.

Por lo pronto, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5) activó el protocolo para realizar la revisión de rutina a la infraestructura de la capital.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) notificó que estableció comunicación con todas las subsedes, ubicadas en las 16 alcaldías, pero en ninguna se reportaron afectaciones.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que el servicio no se vio afectado por el sismo de este martes 1 de marzo de 2022.

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