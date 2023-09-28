Rebrote de COVID-19 en México: ¿Cuáles son los síntomas y cómo evitar contagios?

El mundo se encuentra otra vez en alerta sanitaria debido al rebrote de COVID-19, enfermedad que causó una pandemia mundial y que desde su aparición no ha dejado de mutar y generar nuevos síntomas. Actualmente nuevas mutaciones de la variante Omicrón se encuentran entre la población y los casos van cada vez en aumento.

¿Cómo han aumentado los casos de COVID-19 en el mundo?

Este rebrote también ha sido por diversos factores como una mayor movilidad y el haber dejado de usar cubrebocas. Es por eso que los casos de COVID-19 a nivel mundial aumentaron un 80% en el último mes. Afortunadamente la mortalidad bajó un 57%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Te puede interesar: Hallan nuevo virus devorador en las profundidades del mar de China: ¿Cómo es y qué daños provoca?

Hablamos del virus del papiloma humano, ¿sabes cómo cuidarte?

De acuerdo con especialistas del Tec de Monterrey, cerca de 15 países ya han reportado casos de la subvariante BA.2.86 y a pesar del aumento en los contagios, las hospitalizaciones y muertes han disminuido.

“Mientras siga habiendo transmisiones, va a seguir habiendo mutaciones en el virus y, por lo tanto, se van a seguir generando diversas variantes y subvariantes”, señaló la doctora Gloria Aguirre, infectóloga del Tec de Monterrey.

¿Cuáles son los síntomas? En ese sentido, la infectóloga destacó que puede ser un problema particular, ya que nos encontramos en la temporada de influenza, así como en vísperas del invierno. Esto podría generar confusión en cuanto a síntomas.

También te puede interesar: Virus Oz: ¿Qué es y por qué es un peligro para la humanidad?

Como mencionamos anteriormente, el COVID-19 no ha dejado de mutar, es por eso que los síntomas también han variado. Aquí te decimos cuáles son:



Dolor de garganta que provoca sequedad y picor.

Fiebre.

Escurrimiento nasal.

Estornudos.

Fatiga leve o moderada.

Dolor de cabeza.

De acuerdo con la especialista del Tec de Monterrey, las personas infectadas por la subvariante del COVID-19 (BA.2.86) podrían presentar molestias leves, sin síntomas claros que podrían durar entre 4 y 5 días.

Te puede interesar: ¿Qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas del peligroso virus Nipah?

¿Cómo evitar contagios de COVID-19?

La especialista realizó una serie de recomendaciones para evitar que la subvariante se siga esparciendo como:

