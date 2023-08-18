¡Encantadora! Así nos enamoró a todos la guapísima Alex Garza

El talento y la belleza de nuestra querida Alex Garza es inigualable, porque todos los días nos sorprende y nos deja con la boca abierta gracias a su sentido del humor y su gran gusto por la moda y belleza, pues siempre se mantiene con lo último en tendencia y nos lo demuestra cada día con sus increíbles looks. A continuación, te mostramos las fotos que dejaron suspirando a todos sus seguidores y por supuesto también en Al Extremo.

Alex Garza comenzó la semana con toda la actitud y además con un increíble outfit que nos encantó a todos. Para este lunes nuestra bellísima conductora deslumbró con un conjunto de impacto que constó de una falda entallada tipo midi y un top color plateado. Esta ocasión eligió llevar el cabello con ondas en las puntas para lucir un estilo muy natural, mientras que el maquillaje también fue algo muy sutil con unos labios en tono rosa que hicieron destacar su hermosa sonrisa.

¡Un gran estilo y actitud hacen la diferencia! y así lo demostró nuestra querida Alex Garza, quien lució más que encantadora. No hay duda que cada look que porta lo hace suyo, este día nos enamoro con su outfit de impacto. El martes optó por una falda estilo tie-dye de tela suave en tonos rosa, blanco y marrón, además de un top verde metálico en diseño cruzado con cadena en el cuello que lució increíble.

A mitad de semana, la conductora más extrema de la televisión Alex Garza, nos enamoró a todos con un hermoso conjunto de estampado de rombos. El pantalón recto y el top con escote tipo triángulo la hicieron lucir más que bella. En cuanto a los zapatos, está ocasión eligió unas plataformas en tono nude. Los accesorios dorados fueron una excelente y acertada decisión, pues combinaron con sus labios rojos que hicieron resaltar su hermosa sonrisa.

¡Elegante y sofisticada! Alex Garza es el claro ejemplo de que una buena combinación hace elevar un gran look. Para este día nuestra bella conductora nos dejo a todos suspirando gracias a su hermoso vestido fucsia, ya que el corte y la tela hicieron que luciera sumamente elegante. Este día optó por llevar el cabello ondulado y un maquillaje donde los labios fueron los protagonistas. Para los tacones, llevó unas plataformas en tono nude, que hicieron realzar aún más su atractivo y sofisticado outfit.

Cerramos la semana con un outfit estilo rockero y muy arriesgado en el que lució de ¡impacto! Ya que la falda tenia una abertura en la pierna muy pronunciado y un top en tendencia con unos detalles que resaltaban en la prenda. En tanto al maquillaje lució algo más natural pero resaltaba mucho su color de labios en juego con su bella sonrisa.

Además un plus fue tener a los conductores más extremos en esta fotografía junto a la bellísima Alex Garza.