¿Por qué Bebeshita está nominada esta semana en La Granja VIP? Así funciona la Traición en cadena

En el viernes de Traición todo indicaba que sería decisión de Kevyn Contreras Bicolor poner en la tabla de nominados al último Granjero que estaría en riesgo de salir el próximo domingo. Sin embargo, Copetes, el pajarito de La Granja VIP, dio un vuelco a la situación al activar la Traición en cadena que terminó por afectar a la Bebeshita.

Como cada viernes, se pidió a los pajaritos de la suerte elegir un papelito para saber si habría algún cambio en la dinámica y así fue.

La Traición en cadena consiste en que cada uno de los Granjeros mencione a alguno de sus compañeros para ponerlo en riesgo. La cadena sigue hasta que Adal Ramones les pide que se detengan. En este caso, la decisión cayó en manos de Pascal Nadaud.

La mayoría de Los Granjeros usaron una inteligente estrategia, nombraron a sus aliados para sacarlos del juego hasta que, al final, Pascal tuvo que decidir entre Kunno y la Bebeshita.

El Granjero dijo que la decisión fue más difícil que cuando fue capaz ya que a los dos les tiene mucho aprecio pero dijo que escuchó a su corazón. A su vez la Bebeshita solo pudo decir "no me lo esperaba".

Lista definitiva de NOMINADOS en la tercera semana de La Granja VIP; uno de ellos será eliminado este domingo|Crédito: La Granja VIP

Así fue a la Traición en cadena entre todos los participantes de La Granja VIP

Kevyn Bicolor fue quien inició la dinámica y eligió a Rafael Mercadante quien, a su vez, nombró a Niurka quien luego fue por una de sus aliadas: Mónica Escobedo.

En su turno, la comediante eligió a Ivonne Montero quien, luego, señaló a Pablo Montero. El cantante nombró a Natalia Alcocer y esta a Pimpinela Escarlata.

El luchador nombró a Fernando Lozada y este a su amigo Pascal Nadaud quien tuvo la decisión final y salvó a Kunno para poner en la lista de nominados a la Bebeshita.

Cabe decir que en la cadena no participaron Azalia Ojeda que acababa de ser salvada por Kevyn, tampoco Mono Osuna por ser el capataz y aquellos que ya estaban nominados, es decir, Manelyk González, Julio Camejo y Carlos Trejo.

