Así estafaron a los Granjeros, Mono Osuna, Fernando Lozada y Rafael Mercadante comparten cómo perdieron millones

Cuando las personas tienen éxito corren el riesgo de rodearse de estafadores, al menos, esa fue la opinión que tuvieron varios de los Granjeros cuando hablaron de cómo han perdido dinero por confiar en quien no debían e, incluso, por culpa de su familia y amigos.

La conversación inició porque Rafael Mercadante preguntó a Mono Osuna si durante su época de futbolista se le acercaron asesores financieros y él respondió que sí, pero que también muchos estafadores. Fernando Lozada estuvo de acuerdo y declaró: "cuando te empieza a ir bien sale un chingo de raza a ofrecerte negocios".

Osuna confesó que en sus inicios muchos de los futbolistas son ignorantes con respecto a cómo manejar sus finanzas personales por lo que fácilmente son víctimas de engaños.

Mono continuó y compartió que él únicamente ha perdido en dos ocasiones. La primera de ellas un millón de pesos por hacer una sociedad para participar en el negocio de la construcción. La segunda, un carro que entregó sin pensar, la persona desapareció sin pagárselo, era un Mustang clásico de 1968. También confesó que ha perdido miles de pesos por ayudar a su familia.

Por su parte, Fernando Lozada dijo que perdió dinero por culpa de supuestos amigos. Lo peor es que, aseguró, uno se lo gastó en apuestas y el otro en drogas, por lo que, aunque quiso apoyarlos, al final terminó decepcionado.

Fernando Lozada está robando corazones en La Granja VIP Segunda Temporada|ESPECIAL

Rafael Mercadante también compartió como perdió tres millones de pesos

Aunque él no se enfrentó a una estafa, Rafael Mercadante también compartió cómo fue que perdió millones de pesos en un negocio.

Según dijo, la compañía en la que participaba fue pionera en el lanzamiento de cócteles de mezcal en lata, pero la pandemia los afectó porque la empresa que les vendía el aluminio le dio prioridad a las marcas de refresco y cerveza.

