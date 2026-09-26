¿Qué es el Viernes de Traición en La Granja VIP y por qué marca el destino de los Granjeros?

Cuando los Granjeros de La Granja VIP creen haber librado las horas más críticas tras la Asamblea y la dinámica de Salvación, la producción de La Granja VIP vuelve a sacudir la mesa con una de las dinámicas más despiadadas y estratégicas de la competencia: el esperado Viernes de Traición.

E l Viernes de Traición en La Granja VIP está diseñado para poner a prueba la lealtad, la frialdad matemática y las verdaderas intenciones de los concursantes. Durante esta gala, los participantes se miden en un desafío físico y mental donde la recompensa otorga un poder absoluto sobre el destino inmediato del grupo.

Quien se corona como ganador del juego del viernes adquiere la facultad directa de rescatar de forma automática a uno de los Granjeros que ya se encontraba en la lista de nominados. Sin embargo, la salvación tiene un precio elevado: el mismo ganador está obligado a elegir a otro compañero de la casa para ocupar ese lugar vacante, enviándolo de manera inmediata a la cuerda floja rumbo a la gala de eliminación del domingo.

El costo de poner a prueba las alianzasEl verdadero peligro del Viernes de Traición radica en las fracturas emocionales que provoca dentro de la convivencia cotidiana. No se trata únicamente de ganar una prueba de destreza, sino de asumir el costo político y social de señalar a alguien que se creía protegido por pactos previos o lazos de amistad.

Esta decisión expone las verdaderas estrategias del encierro, dinamitando alianzas que parecían sólidas y generando rencores difíciles de sanar ante las cámaras. Un solo movimiento en la velada del viernes puede transformar a un participante influyente en el nuevo objetivo de la casa, obligando a todos a reconfigurar sus votos y simpatías en cuestión de minutos.

¿Dónde ver La Granja VIP en vivo?

Puedes seguir las 24 horas del día La Granja VIP a través de la plataforma Disney+, mientras que las galas estelares de expulsión y estrategia se transmiten a las 08:30 pm de lunes a viernes y los domingos a las 8:00 pm por la señal de Azteca UNO.

