Alex Hoyer, novio de Danna Paola, les responde a quienes lo llaman interesado

Danna Paola dio de qué hablar hace días, luego de que explotara contra sus fanáticos tóxicos, quienes criticaron su nueva música y aseguraron que no es comercial. Sin embargo, Alex Hoyer, su novio, también salió raspado y recientemente lo llamaron interesado.

Al cantante, actor y productor de 24 años se ha abierto camino en el mundo de la música, pero también se ganó un lugar en el corazón de Danna Paola, con quien lleva tres años de relación sentimental.

Como pareja, ambos han decidido recorrer el mundo y darse una buena vida. Por esa razón, el joven mexicano con raíces venezolanas ha sido duramente criticado en redes sociales, pues muchos lo tildan de interesado.

¿Por qué lo llaman interesado? Han sido muchas las personas que consideran que Alex Hoyer es un interesado, sobre todo por la vida que lleva al lado de Danna Paola; sin embargo, el también cantante dijo estar acostumbrado a este tipo de comentarios y les restó importancia.

¿Qué les respondió a sus haters?

“Nada, no les respondería nada, cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, a mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto, y desde que empecé he recibido comentarios muy negativos, no es nada nuevo, no es nada que me estrese (…) nunca les he respondido y nunca les voy a responder”, recalcó.

El novio de Danna Paola también indicó que es feo que exista gente que opine de forma negativa, aunque eso siempre va a existir.

¿Qué dijo sobre las fotos que paparazzi mostró sobre Danna Paola y Eleazar Gómez?

Sobre las fotografías que un paparazzi filtró de cuando ambos salían, Alex Hoyer destacó que “es reprobable, ya lo comenté en su momento, fueron etapas en la vida de Danna que ella tuvo que pasar por eso, tuvo que vivir esa etapa también, pero te puedo decir que ella es una persona que ha tenido la habilidad y ha aprendido a sacarles siempre lo positivo y lo bueno a las cosas que le suceden”.