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FOTOS | ¿Qué dijo Danna Paola sobre el feminismo que levantó polémica en redes?

La cantante mexicana habló abiertamente sobre el 8M y en redes se armó tremenda polémica. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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