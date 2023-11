Danna Paola explotó contra sus fans a los que no les gusta su nueva música

Danna Paola ha vuelto a dar de qué hablar en redes sociales, ya que recientemente lanzó el sencillo “Aún te quiero”, el cual no fue del agrado de muchos de sus “fans”, quienes le reclamaron por su nueva música.

La cantante de 27 no aguantó más y explotó en redes sociales contra sus tóxicos fans que critican su nueva música, como el más reciente sencillo que lanzó y que tanta controversia ha generado, incluso bloqueó a algunos en la red social “X”.

¿Danna Paola fue criticada por su nueva música? Una fan de Danna Paola, identificada como Versatilcs, expresó su molestia por la forma en que están manejando la carrera de la cantante, pues a su parecer, sus últimas canciones no son comerciales e incluso ahuyentan a sus fans.

“La selección de singles no ha sido la correcta, pues bien TQH y ATQ pudieron ser perfectamente tracks, but no singles, ya que se trata de atrapar al público con algo más comercial no ahuyentarlo”, publicó la fan.

De igual forma, criticó que la cantante esté estrenando sus temas con lyric video, en lugar de videos musicales, pues considera que esto perjudica el rendimiento de la canción. Por último, le envió un mensaje bastante personal, dejándole ver que tiene que separar lo personal de lo laboral.

¿Cómo reaccionó Danna Paola?

Este hecho no pasó desapercibido para Danna Paola, quien estalló en “X” (antes Twitter) y publicó que “es muy decepcionante leer a algunos “fans” tan preocupados por mis números, playlist, debuts y quejándose esperando música más comercial. ¿En qué se ha convertido? Mi música no es competencia, no es un concurso y es MUY triste ver cómo no les interesa la música…”.

Ustedes solitos se han contaminado de esta toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz por que ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que hace, y si no conectan creo que es bueno… — Danna Paola (@dannapaola) November 24, 2023

La cantante también explotó contra aquellos fanáticos tóxicos que cada que tiene un estreno o lanzamiento, la critican como si fueran productores, managers y compositores. “Ustedes solitos se han contaminado con esa toxicidad, no podemos tener un lanzamiento en paz porque ahora todos se creen managers, productores, compositores, PR, hasta disqueras… ser “fan” de un artista es conectar con la MÚSICA que se hace”.

Por último, les pidió a sus “fans” que no están de acuerdo con su música o con lo que ella hace, que no intoxiquen a los demás y les envió un mensaje a sus fieles seguidores. “Todo cambia, todo evoluciona y yo sabía que toda esta transición iba a ser difícil, distinta, algunos se quedarán otros llegarán… yo les comparto con el alma mi arte y ustedes me devuelven amor y eso es lo que más me importa, saber que soy parte de tu vida, en tu día a día, con mi música es el mayor regalo”.