Alexa Parra rompe en llanto tras hablar de su abuso sexual (VIDEO).

Alexa Parra, hija de Héctor Parra, se presentó en conferencia de prensa para hablar sobre el supuesto abuso sexual que sufrió por parte de su papá.

Daniela Parra cree firmemente en la inocencia de su papá Héctor Parra

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

La joven no llegó sola, pues se dejó ver en compañía de su mamá Ginny Hoffman y su equipo de abogados. Alexa tomó la palabra para hablar sobre las supuestas agresiones por parte del actor mexicano a la edad de 6 años.

Como lo dije, empezó desde los 6 años, cuando mis papas se separaron y son muchas cosas que entiendo que no puedo dar detalles…

Yo me sentía incomoda, pero al mismo tiempo no entendía porque es mi papá, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Entonces, yo no sabía qué hacer, pero estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ‘es mi papá’

Según Alexa, comenzó a notar los extraños comportamientos de su papá Héctor Parra hasta tiempo después.

Después conocí a Alberto, el esposo de mi mamá, él tenía otra hija. Yo veía que él no trataba a su hija, de la manera en que mi papá me trataba a mí. Entonces, me empecé a dar cuenta que lo que incomodaba, tenía sentido que me incomodara

Además, Alexa rompió en llanto cuando habló de la fractura que vivió con su hermana Daniela.

“La amo con todo mi corazón, me duele mucho porque es mi hermana, yo aquí estoy para lo que necesite”, expresó.

¿Qué dice el abogado de Héctor Parra?

José Luis Guerrero, abogado de Héctor Parra, confesó que hubo irregularidades en la detención de su cliente, pues fue detenido arbitrariamente por cinco personas sin uniforme.

“La acusación en contra de Héctor, se sostiene a partir de un dictamen pericial particular, no de un dictamen de la procuraduría, presentado apenas el 7 de junio. Es un caso totalmente inusual, que un dictamen particular, sostenga una acusación tan grave. Los delitos son corrupción de menores y abuso sexual, pero ninguno de los dos tiene fundamento”, expresó.

En otros temas, el experto en leyes trascendió que Héctor Parra se encuentra preocupado desde el Reclusorio Oriente, pero con mucha fuerza para pelear por su libertad.

