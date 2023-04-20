Todo lo que pasó en alfombra roja del reality show de los Derbez.

La tercera temporada de 'De Viaje con los Derbez', no solo ha dejado más expuestos públicamente a los miembros de la famosa dinastía, sino que casi le cuesta la vida a uno de ellos. Se trata de Vadhir, cuyo accidente en parapente destapó Ventaneando y del cual, él mismo habló este martes durante la premier del proyecto.

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Se me ocurrió volar en un lugar donde no debí de haber volado, para la gente que no sepa vuelo…, me tocó estar en un momento donde perdí el control, me fui contra unos árboles y estuvo muy denso, no quiero dar muchos detalles para que lo vean, en este capítulo. Pero resulta que, tengo un ángel que me protegió cañón y salí con unas heridas y un dedo roto, unas cosas ahí y, me pudo haber pasado de todo, hay muchos casos de gente que, en parapente, por ejemplo, terminan en un árbol y la rama te atraviesa y te desangras, estábamos en un lugar en donde no había nada de buena señal, ni de hospitales, ni nada, para llegar a civilización estábamos a hora y media casi dos horas

¿José Eduardo realmente tiene problemas con la bebida?

José Eduardo, por su parte, respondió a los señalamientos que ha recibido por su gusto por el alcohol.

Me da mucha risa que la gente sí cree que bebo mucho, pero no, porque trabajo mucho, entonces no podría, pero este, así se fue haciendo la fama, nada más porque vieron el reality de que ahí me echo mis tragos

¿La serie es actuada o todos son auténticos?

Aislinn, reveló que, aunque le costó trabajo decidió dejar todo tipo de poses y mostrarse tal cual es.

Pues todo el tiempo, todo el tiempo estamos ahí ventaneándonos a todos, todo el tiempo estamos diciendo cosas que según nosotros no íbamos a ventanear, ni decir; entonces sí, también es padre mostrar ese lado vulnerable, ese lado sensible, el lado que muchas veces no mostramos en redes sociales, creo que sí es importante que la gente vea que no somos perfectos

¿A Eugenio Derbez le hubiera gustado llevar a su mamá al viaje?

A su paso por la alfombra, Eugenio y Alessandra Rosaldo, aseguraron que, si Doña Silvia viviera; sin duda, se hubiera sumado a esta aventura familiar.

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Eugenio y mi cuñada, Silvia su hermana, siempre me dicen que ella me hubiera amado y que yo la hubiera amado a ella, que nos hubiéramos llevado increíble