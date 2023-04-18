Eugenio Derbez reveló que se volvió un esclavo de su propia carrera.

El viernes tuvimos el honor de tener el foro a Eugenio Derbez, quien nos compartió algunos detalles de su vida personal y profesional a lo largo de su carrera.

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Esta pregunta que me hizo Pedrito, es muy cierta, porque, así como los presioné al principio, ahora yo les digo exactamente lo opuesto, les digo, creo que lo veo de afuera y digo ‘Creo que cometí un error’ como el que acabo de platicar

Me siento esclavo de mi propia carrera y ahorita estoy a punto de entrar a una etapa en la que ya no regreso a mi casa hasta septiembre, me tiene muy deprimido y les digo ‘Yo no quiero que sean así’ Porque yo veo que de repente se van de viaje, se divierten y antes les reclamaba y, ahora es al revés, les digo ‘Creo que el que está mal soy yo’

¿Cuál es el estado de salud de Eugenio Derbez?

El actor mexicano, nos reveló que ha ido superando todo, luego de la fuerte fractura que sufrió en su hombro hace unos meses.

Muy bien, estoy con la terapia física, voy muy bien, ya me dijo el doctor que superé todas sus expectativas, pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá, ahorita lo que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso y no me puedo tocar la espalda… En el instante, oí un tronadero, o sea haz de cuenta que hubiera caído sobre ramas secas, o sea fueron 17 fracturas

Eugenio Derbez reveló todo lo que sintió en el momento de su caída y la impresión de Vadhir, quien estaba a su lado.

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