Alfonso Herrera será el nuevo Batman para serie de DC.

Todo mundo quiere ser Batman; sin embargo, no todos tienen lo necesario para convertirse en el vigilante nocturno de Ciudad Gótica. Primero Ben Affleck, después Robert Pattinson y ahora tocará el turno de Alfonso Herrera, quien será el encargado de dar vida al Caballero de la Noche en una nueva adaptación.

Alfonso Herrera tendrá la oportunidad de interpretar a uno de los superhéroes más famosos e icónicos de DC Cómics y de Warner Bros, luego de confirmarse que el actor mexicano de 38 años se sumará a la producción original de Spotify en la que interpretará a el vigilante nocturno en la versión “Batman: Unburied”, misma que contará con más de 9 capítulos y llegará a la plataforma de streaming el próximo 3 de mayo.

Te puede interesar: Poncho Herrera terminó su relación sentimental con Diana Vázquez.

De acuerdo con Variety, Poncho Herrera dará vida a Bruce Wayne, el excéntrico millonario. Por su parte Dawn Ostroff, jefe de contenido de Spotify, comentó lo siguiente respecto a esta nueva adaptación del Caballero de la Noche que será exclusiva de la plataforma.

“Con el lanzamiento global de "Batman: Unburied", estamos emocionados de llevar la icónica franquicia y el legado de Batman a nuestros millones de escuchas alrededor de mundo”, comentó.

Alfonso Herrera comparte su emoción por ser el nuevo Batman

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exRBD compartió con sus más de 3 millones de seguidores que se convertirá en el emblemático personaje de DC Cómics, Batman, para la nueva adaptación, por lo que se será en el primer latinoamericano en enfundarse el traje del vigilante nocturno.

“Batman es uno de los personajes más interesantes en la historia del cómic y del universo DC. Darle voz a este superhéroe tan complejo y de la mano de grandes aliados como lo es Fábula, Spotify, Warners Bros, DC y Hari Sama. Es un gran reto”, escribió Alfonso Herrera a través de un comunicado de prensa.

También te puede interesar: Alfonso Herrera cambió el tributo a RBD por el teatro; participa en la obra ‘El paraíso de la invención’.

Asimismo, el actor invitó al público que sigue su trabajo y los fans de Batman a disfrutar de este proyecto: “Una gran posibilidad de trabajar con grandes compañeros actores reinterpretando esta historia y creando algo muy nuestro. Es una invitación al público a sumergirse en este universo sonoro de Ciudad Gótica”.

Sin embargo, Alfonso Herrera no será el único mexicano que aparecerá en el proyecto, ya que a la producción se sumará Carlos Aragón, quien dará vida a Alfred, el mayordomo de Bruce Wayne; Ana Brenda Contreras como Bárbara Gordon; Zuria Vega será Kell; Alfonso Borbolla como ‘El Acertijo’ y Hernán Mendoza interpretará a Thomas Wayne.

¿De qué trata Batman: Unburied?

La historia fue escrita David S. Goyer, quien colaboró en los proyectos de Christopher Nolan y Zack Snyder, y comienza cuando un asesino en serie que parecer ser un caníbal, deja rastros de sus víctimas en Ciudad Gótica. De tal modo, será responsabilidad de Batman encontrar al responsable al tiempo de lidiar con sus demonios internos.