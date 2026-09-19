Qué hacer con el cartón de huevo: 3 ideas para reciclar y convertir en flores de cempasúchil para el altar de Día de Muertos

Para crear manualidades, el cartón de huevo puede convertirse en un material sencillo para dar vida a flores de cempasúchil y decorar tu casa o altar del Día de Muertos. Para estas manualidades solo requieres de materiales básicos y pintura.

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3 ideas divertidas y sencillas para hacer flores de cempasúchil con cartón de huevo

De acuerdo con la tradición, las flores de cempasúchil se usan en los altares de Día de Muertos, ya que su color y aroma sirven para guiar a las almas de los seres queridos de regreso a sus hogares.

Cempasúchil clásico con pétalos en capas

Para esta idea es importante recortar el cartón de huevo en partes individuales, dándoles forma de pequeños pétalos de huevo. Debes unir varias partes alrededor de un centro circular de cartón para crear una flor con volumen. Agrega color y decora para darle el toque final.

Cempasúchil clásico con pétalos en capas|Imagen generada con IA

Cempasúchil en forma de roseta

Para esta idea debes cortar varias tiras de cartón de huevo y realizar pequeños cortes que den forma a pétalos delgados. Enrolla y acomoda las tiras alrededor de un centro de cartón hasta dar forma a una flor compacta. Combina entre naranja y amarillo con rojo para darle un aspecto más intenso.

Cempasúchil en forma de roseta|Imagen generada con IA

Guirnalda de cempasúchil reciclado

Esta idea está pensada para un proyecto más completo, pues en lugar de crear flores individuales, debes crear varias piezas pequeñas con cartón de huevo y unirlas con ayuda de hilo y cuerda. Debes alternar entre flores pequeñas y grandes hasta formar la guirnalda de cempasúchil.

Guirnalda de cempasúchil reciclado|Imagen generada con IA

Si buscas darle un aspecto único y personal a tu hogar o altar de Día de Muertos, toma algunas de estas ideas en cuenta para formar flores de cempasúchil con cartón de huevo reciclado.