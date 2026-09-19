Así fue como Natalia y Niurka terminaron tomando caminos distintos dentro de La Granja VIP

La relación entre Natalia Alcocer y Niurka dentro de La Granja VIP ha tenido varios cambios desde que comenzó la segunda temporada. Lo que en un inicio parecía ser una convivencia cercana entre ambas poco a poco comenzó a tomar otro rumbo, hasta llegar a una distancia que hoy vuelve a dar de qué hablar. Durante su estancia en la granja, Natalia y Niurka compartieron momentos de convivencia y conversaciones, pero también comenzaron a surgir diferencias en la manera en que cada una percibía el juego y las relaciones dentro del reality. Con el paso de los días, algunas situaciones hicieron que su relación dejara de sentirse igual.

Así se fue tensando la relación entre Natalia y Niurka

Uno de los puntos que marcó esta tensión fue la manera en que ambas comenzaron a posicionarse dentro de la dinámica del programa. Mientras cada participante definía sus alianzas, estrategias y prioridades, también quedaron expuestas distintas formas de entender la convivencia y el juego.

La situación tomó mayor fuerza conforme avanzaron las nominaciones y las conversaciones entre los habitantes de la granja. Natalia comenzó a hablar sobre lo ocurrido y a dejar claro que, desde su perspectiva, no existía un problema de su parte. Ahora, después de la reciente nominación, Natalia volvió a tocar el tema y explicó que ella no considera tener un conflicto pendiente. Durante la conversación, dejó entrever que es Niurka quien tomó la decisión de llevar las cosas de determinada manera, por lo que ella simplemente ha optado por respetar esa postura.

Así, la relación entre ambas parece haber llegado a un punto distinto al de sus primeros días en el reality. Aunque todavía comparten el mismo espacio y pueden coincidir dentro de la granja, sus declaraciones muestran que la cercanía que alguna vez tuvieron se ha transformado. Ahora queda por ver si esta distancia se mantiene durante los próximos días o si alguna de las dos decide dar el primer paso para cambiar nuevamente la dinámica entre ellas.