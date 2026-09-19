Disfraces para Mascotas desde $35: ¿Dónde comprar barato en CDMX?

Descubre dónde conseguir los mejores disfraces para tus mascotas para las fiestas de Halloween o Día de Muertos, lo cual es una de las tradiciones más divertidas y compartidas en las redes sociales.

Encontrar la prenda ideal no siempre resulta económico. Existen muchas boutiques especializadas que elevan sus costos drásticamente. Sin embargo, en la Ciudad de México hay epicentros de comercio popular que ofrecen varios modelos a precios de locura.

Si estás buscando dónde comprar disfraces para mascotas baratos en la CDMX, el truco infalible está en adentrarse en los pasillos de los mercados tradicionales y las calles mayoristas del Centro Histórico.

¡Encendió la granja! Pascal ENAMORA a todos con su sesión de fotos del Calendario Granjero (VIDEO)

¿Dónde comprar disfraces para mascotas desde $35 pesos?

En estos puntos de venta estratégicos, los fabricantes locales distribuyen piezas únicas que van desde los 35 pesos mexicanos, permitiéndote armar un guardarropa festivo para tu lomito o michi sin exprimir tu cartera.

Hoy te compartimos 5 lugares clave para comprar disfraces económicos y de gran calidad en el centro de la Ciudad de México:

Los mejores lugares de la CDMX para conseguir disfraces de mascotas baratos|Pinteres

Calle del Correo Mayor

Sobre esta famosa vialidad, especialmente a la altura del número 12, se ubican locales y distribuidores de mayoreo que ofrecen capas, sombreros y tutús para mascotas desde los 35 pesos mexicanos.

Encontrarás desde los trajes clásicos de calabaza o brujita hasta los personajes más virales de la cultura pop para todas las tallas.

Mercado de Jamaica

Aunque es mundialmente conocido por sus flores, en la época de Día de Muertos sus pasillos se llenan de puestos especializados en ropa para mascotas con excelentes ofertas.

Disfrázate con tu mascota este Halloween con disfraces desde 35 pesos|Pinterest

Mercado de Sonora

Los pasillos centrales de este icónico mercado se inundan de accesorios festivos, ofreciendo capas, pelucas y conjuntos completos muy económicos.

Plaza de San Pablo

Cerca de la zona de La Merced, esta plaza concentra locales dedicados exclusivamente a los artículos para mascotas con precios directos de fábrica.

Encuentra disfraces para tus mascotas en el centro de la CDMX|Pexels: Jimmy Elizarraras

Calle Isabel la Católica

En los establecimientos ubicados en esta sección del Centro de la Ciudad de México se pueden encontrar disfraces de importación con diseños muy detallados y texturas suaves.

