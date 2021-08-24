Vicente Fernández continúa necesitando de un ventilador para respirar.

Vicente Fernández pasó su segundo fin de semana en el hospital.

Francisco López González, médico neurocirujano de Vicente Fernández, dio el cuarto informe médico del querido cantante mexicano para Ventaneando y otros medios de comunicación.

El doctor subrayó que el intérprete de Estos Celos se encuentra estable y con cambios lentos en su estado de salud.

Teniendo en cuenta que la evolución clínica y neurológica es lenta, y no espera un cambio en el día a día, será vertido a ustedes cualquier cambio que tenga importancia. Todo con el fin de mantenerlos informados por una vía oficial

Luis Arturo Gómez, médico internista-intensivista, expresó que la recuperación de El Charro de Huentitán es lenta y se espera una evolución los siguientes días.

El estado actual del señor Vicente Fernández Gómez es estable; su condición es crítica, pero se mantiene estable. Se mantiene sin cambios. En lo neurológico continúa despierto, entiende, sigue dependiendo de un ventilador aún con esfuerzo respiratorio, requiere de soporte, hasta el momento no ha presentado complicación respiratoria

No hay datos de infección. No requiere medicamentos para que su corazón funcione. Continúa con un estado nutricional adecuado sin ninguna complicación gastrointestinal. Su condición renal es estable y no hay datos de infección en ningún sistema

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Los reportes médicos de Vicente Fernández se darán a conocer los días lunes

Ever Rodríguez Arias, director general del Hospital Country 2000, confirmó que las conferencias de prensa se darán cada ocho días a las 3:00 de la tarde.

Timothée Hernández, experto estadounidense, dio una “segunda opinión” respecto a la salud del cantante tapatío, confesó Ever Rodríguez.

La segunda opinión es una práctica médica que se utiliza para conocer otra opinión a la de los médicos tratantes, todo con el fin de dar mayor seguridad en el manejo del paciente

La familia decidió hacer uso de este derecho médico: una segunda opinión. Fue dada por un médico de Estados Unidos, Timothée Hernández, quien exploró al paciente y revisó el expediente clínico. Vicente Fernández está bien tratado. La opinión de este doctor fue muy valiosa

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