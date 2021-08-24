Ángel Gabriel se avergüenza de su papá, Fernando Carrillo.

El hijo de Fernando Carrillo quiere quitarse el apellido de su papá.

¿Qué Ángel Gabriel, el hijo mayor de Fernando Carillo, pretende romper todo lazo con el actor, incluso quitarse los apellidos del venezolano? La madre del menor, Margiolis Ramos, explica a Ventaneando las razones por las que el niño tomó tan drástica decisión y tiene que ver con el bullying del que ha sido víctima últimamente en la escuela y porque literalmente se avergüenza de su padre.

Mi hijo está en una edad en que ya se dio cuenta. Antes su papá era un superhéroe, pero ya creció, se mete en las redes sociales y le da vergüenza. A mi hijo le da vergüenza su papá

“Ya me ha dicho que se quiere cambiar el apellido porque le han hecho bullying porque le da vergüenza como canta el papá y hace el ridículo. Los amiguitos se burlan por los escándalos que han salido, el niño se mete a internet y ve que su papá ha sido arrestado por drogas, ha sido arrestado por meterse con una mujer, no paga el ‘child support’, mi hijo ya entiende”, confesó la joven a este programa.

Margiolis pide a Carrillo no hacerse la víctima, pues fue él quien renunció a su propio hijo, a quien por cierto, no mantiene.

Una de las cosas es que se está comparando con Julián Gil y Eugenio Derbez, que las madres no dejaron ver a sus hijos. Aquí el caso es distinto porque él no ve al niño, porque lo sacaron del país por delinquir

Él en un momento dijo que renunciaba al niño, el niño dijo que quería visitarlo, pero él dijo que no. Con todas esas reacciones mi hijo se molestó y ya le ha dicho que no quiere ir a México

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Fernando Carrillo abrió una cuenta falsa de Instagram dedicada a su hijo

Margiolis Ramos asegura que no tiene secuestrado a su hijo, pues el mismo menor se niega a convivir con su papá.

El señor anda diciendo que el niño está siendo secuestrado, pero el que exige derechos requiere obligaciones. Él no sabe si el niño come o no come, las clases empezaron y no sabe si el niño tiene los útiles escolares

Pero, ¿qué dice Margiolis Ramos de la idea de su hijo de quitarse el apellido paterno?

Es un niño, cuando crezca puede tomar su decisión, por ahora no me parece, pero es viable. Él tiene una edad para hablar con la jueza

La mujer reveló a Ventaneando, la supuesta cuenta falsa de Instagram que abrió Fernando Carrillo.

“El papá abrió un Instagram y se hace pasar como si fuera el niño. El señor quiere lucrar con ese Instagram y dijo que va a manejar la cuenta hasta que el niño sea mayor de edad”, confesó.

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