Así fue liberado Alfredo Adame tras ser detenido: esto dijo

El pasado 14 de junio, Alfredo Adame , conocido actor y personalidad de la televisión mexicana, volvió a ser el centro de atención tras su arresto por comentarios ofensivos hacia un periodista.

Sin embargo, su paso por la cárcel fue breve y el 15 de junio, tras cumplir su periodo de detención, compartió su experiencia con el público a través de un video en su Instagram. Dicho esto, a continuación te contamos todos los detalles de esta peculiar historia.

Te puede interesar: ¿Por qué fue detenido Alfredo Adame?

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes. [VIDEO] Alfredo Adame nos acompañó esta mañana en el foro para hablar más a fondo sobre los golpes que recibió afuera de su casa.

¿Por qué fue arrestado Alfredo Adame?

Alfredo Adame es bien conocido por sus frecuentes controversias y enfrentamientos con otras figuras públicas. En esta ocasión, sus comentarios hacia un periodista nacional derivaron en una denuncia por daño moral.

La situación escaló rápidamente, y un juez dictaminó que Adame debía cumplir un arresto de seis horas en el “Torito”, famoso lugar por recibir a conductores detenidos por manejar en estado de ebriedad, aunque no fue este el caso del actor.

Te puede interesar: Magaly Chávez revela que por culpa de Alfredo Adame no ha podido tener pareja

¿Cómo fue la experiencia de Alfredo Adame en la cárcel?

Sin embargo, lejos de mostrar resentimiento o incomodidad por su arresto, Alfredo Adame sorprendió a todos con su actitud positiva. Según comentó, la experiencia fue mejor de lo que había anticipado y se mostró agradecido con los demás reclusos, quienes resultaron ser admiradores de su carrera artística.

“A mí me queda una buena experiencia”, declaró Adame. “La gente adentro fue muy amable, me dijeron que eran mis fans y todos me lo expresaron. Los comentarios fueron súper positivos: ‘Me caes muy bien’, ‘Mi mamá te adora…'". Esta reacción amistosa de los otros detenidos parece haber dejado una huella positiva en el actor, quien confesó haber tenido una visión completamente diferente de lo que sería su paso por el “Torito”. “Les voy a ser honesto, la verdad yo tenía otra idea del Torito y la verdad es que me la pasé muy bien”, finalizó.

También te puede interesar: Alfredo Adame dejó fuera de su testamento a sus hijos