Erasmo Catarino quiere grabar video musical con Yalitza Aparicio.

Erasmo Catarino, ganador de la cuarta generación La Academia, visitó nuestro foro de Ventaneando para cantar Juliantla de Joan Sebastian.

Sin embargo, el cantante mexicano sorprendió a todos con sus deseos de grabar un video musical con Yalitza Aparicio como protagonista.

"Aprovecho desde aquí para decirle a toda su gente y a su oficina que quiero invitarla para que sea la protagonista de un video. Sería padrísimo que pudiera mostrar los trajes típicos que tiene Oaxaca y su cultura. Ella habla una lengua indigena igual que yo y los dos somos profesores; le mando un fuerte abrazo y a mí sí me gustaría. Ella sería la protagonista", dijo el intérprete en exclusiva con Ventaneando.

Erasmo Catarino no ha dejado la música desde su gran triunfo en La Academia, pues ha compuesto canciones en versión balada, ranchera y corridos: "Le componemos al amor porque el amor no puede faltar", declaró a este programa.

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Erasmo Catarino se sincera sobre la nueva generación de La Academia

Erasmo Catarino también habló a la nueva generación de La Academia en su aniversario de 20 años, asegurando que a los jóvenes les falta "hambre".

"No quiero hacer menos el trabajo de nadie, pero creo que a los chavos les falta hambre y les falta ese deseo. Si llegan a La Academia u otro proyecto deberían de aprovecharlo. Lo que yo odiaba lo ocupé para crecer y mejorar. Te metes a jugar, a aprender y a ganar", confesó.

Además, el intérprete mexicano confiesa que uno de los secretos es el sentido del humor y la disciplina para lograr grandes sueños.

"Yo trato de aprender día a día. La vida debemos tomarla con buen humor por muy difícil que esté. A estos chavos los quiero invitar a que aprovechen esta oportunidad y que la disfruten. Al final, se reflejan en el escenario las ganas", concluyó.

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