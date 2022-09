Anel Noreña revela que viajará a Miami para enfrentar a Sara Salazar y Sara Sosa.

Anel Noreña ajustará cuentas con Sara Sosa y su madre muy pronto.

Como parte de las actividades por el tercer aniversario luctuoso de José José, el día de ayer se llevó a cabo un merecido homenaje para el ‘Príncipe de la canción’ en su natal Azcapotzalco, alcaldía donde pasó los primeros años de su vida.

El homenaje lo encabezaron su hijo José Joel y su expareja Anel Noreña, aunque la gran ausente de la noche fue su hija Marysol. El momento que acaparó los reflectores fue cuando José José volvió a aparecer en el escenario, pero ahora por medio de un holograma.

Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en el homenaje “Partiste príncipe, regresaste rey”, el cual fue amadrinado por nuestra querida Pati Chapoy.

¿Cuándo viajará Anel a Miami? En exclusiva para Ventaneando, Anel Noreña reveló que ya tiene fecha para viajar a Miami y ajustar cuentas con Sara Sosa y Sara Salazar sobre el legado de José José.

Cuando le preguntaron si viajará a Miami, Anel respondió: “Sí mi amorcito lindo, primero Dios, yo creo que a más tardar justamente para el 5 de noviembre estaremos allá”.

Sobre cómo se siente ante el inminente hecho de confrontar a Sara Sosa y Sara Salazar, Anel seguró que este es el momento que todo México espera y ella también, principalmente después de la odisea que José Joel y Marysol tuvieron que emprender en Florida para dar con los restos de su padre.

“Gracias a Paty que mandó las cámaras, las cámaras se agolparon allá y hasta que no lo encontraron porque la chamaca no quería decir, qué horro”, añadió Anel, quien agradeció el apoyo de Ventaneando y de su titular Pati Chapoy.

“Vuelvo a agradecerte Pati, infinitamente todo lo que hiciste y somos amigas y por eso te pedí que fueras tú la madrina de este magno evento”, sentenció.

Por último, habló sobre si hay un distanciamiento entre Marysol y José Joel, ya que su hija no llegó al homenaje póstumo, no obstante, no quiso dar más detalles y se limitó a decir que sus hijos ya están grandes y ella vive su vida, así mismo, recalcó que no siempre se pueden juntar todos porque cada uno tiene su vida.