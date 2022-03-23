Alfredo Adame por primera vez admite haber causado una polémica.

Alfredo Adame por poco y no la cuenta, pues nuevamente se vio involucrado en un percance vial, aunque esta vez se trató de un aparatoso accidente que sufrió cuando circulaba a bordo de su motocicleta.

Por fortuna, el saldo fue solo una quemadura y el actor admite su responsabilidad.

Eran como las 11:00 de la mañana porque fui al gimnasio primero. Estaba una pipa parada, vi un espacio reducido, y la pipa alcanzó a agarrarme con la llanta

Estaba sentado en la moto, me bajé de la moto del trancazo... me tiró y la moto quedó debajo de la pipa… tengo el umbral del dolor muy alto. Cualquier otra persona estaría llorando del dolor, sobre todo en las noches

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Alfredo Adame habla sobre el daño físico que sufrió

Para fortuna del conductor, solo sufrió una quemadura de segundo grado en la pierna, que se encuentra tratando para evitar un riesgo mayor.

Yo traté de apagar la moto, me tropecé… el escape acumula todo ese calor… es como si te pusieras un sartén a todo lo que da en la piel

Alfredo Adame regresaba del gimnasio al momento del accidente, aunque desgraciadamente se vio involucrado en una nueva polémica que libró con éxito.

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