Christian Nodal fue abucheado en Chihuahua por empezar tarde un concierto.

La noche del pasado sábado, el cantante Christian Nodal se presentó en el Estadio Monumental Sur de la Ciudad de Chihuahua, abarrotando el recinto.

Las cámaras de Ventaneando lo interceptaron a la salida del hotel, donde se mostró parco en sus respuestas, quizás para evadir los cuestionamientos en torno a la demanda que el empresario Joel Aragón presentó en su contra en el 2018.

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Bien, muchas gracias

Christian Nodal ya borró otro tatuaje en honor a Belinda

Lo cierto es que durante la breve respuesta pudimos apreciar que el cantante ya cubrió el tatuaje de la palabra 'BELI', que hasta hace poco lucía en la oreja derecha.

Momentos antes, mientras Christian Nodal se fumaba un cigarro, dedicó saludos grabados a dos fans que se lo solicitaron.

Horas antes, las cámaras de Ventaneando, también captaron la llegada del avión del cantante al aeropuerto de Ciudad Juárez, de donde partió el sábado a la capital del estado para dar un segundo concierto que, por cierto, inició 4 horas después de lo anunciado, provocando la rechifla del respetable.

Se cree que la demora se debió a que Christian Nodal y su equipo fueron notificados de la demanda por la que el empresario chihuahuense le reclama pérdidas por al menos 2 millones de pesos.

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Cabe recalcar que en ambos conciertos, el cantante logró llenos totales y conmovió al público al obsequiar su sombrero a dos de sus más pequeños seguidores.

