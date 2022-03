¿Érik Rubín cantará al lado de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio?

Hace unos días, Alejandra Guzmán expresó sus deseos de que Erik Rubín estuviera en uno de los conciertos de la gira que ofrecerá junto a Paulina Rubio.

Pero entre broma y broma, compartió sus dudas acerca de si su esposa Andrea Legarreta estaría de acuerdo.

Ahora son los mismos Andrea y Erik, los que despejan la duda y lo hacen en el mismo tono que La Guzmán.

“Estaría padrísimo. Ya lo habían invitado, pero no se coordinaron. Me parece increíble, no me tiene que pedir permiso de nada, a las dos las quiero, las conozco desde hace muchos años, trabajé con ellas…”, expresó Andrea Legarreta.

Pero, ¿cómo sería su participación en el concierto? Erik bromeó con el tema.

Me deschongan… pero el ganón fui yo

Todo lo que hago es dedicado a mi bella esposa, todo mi amor

“Erik saluda a mis exnovios, la verdad es que no nos hace ruido nada, cada quien hizo sus vidas. Fue hace muchos años. La verdad es que lo de las canciones fue divertido para ellas”, continuó la conductora de matutinos.

Andrea Legarreta habla sobre su matrimonio con Erik Rubín

Este próximo 1 de abril, la pareja celebrará 22 años de unión, pero ¿cuál es el secreto para un matrimonio sólido?

“Tienes etapas donde se caen gordos, tienes puntos de vista distintos, pero te das cuenta de que sigues andando por el mismo camino, y que el amor es lo principal, pues ahí seguimos. La realidad es que yo no me veo con otra persona”, expresó Andrea Legarreta a la prensa mexicana.

