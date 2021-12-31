Algodonero tira su mercancía y la patea porque no vendió nada.

Al no lograr vender sus mercancía, un algodonero tomó una inexplicable actitud y la tiró y pateó. Este acto sorprendió tanto que lo grabaron y subieron a las redes sociales.

En nuestro país, es común ver a los vendedores de algodones en las plazas, en los centros turísticos de los pueblos y en las fiestas infantiles. Sin embargo, no siempre consiguen buenas ventas.

Estos comerciantes gastan en hacer su producto y recorren kilómetros para poder vender los algodones, así que si las cosas no salen como esperan, pueden frustarse.

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Algodonero suelta su ira en video

En el video que circula en redes sociales, se ve a un hombre tirar su mercancía al suelo, azota el palo que los transportaba y hasta patea todo, para segundos después arrepentirse y recoger todo.

Según una publicación de Facebook, el video fue captado en calles de Tamaulipas, el pasado 23 de diciembre, la usuaria Erika Sosa explicó que el sujeto se acercó a venderle un algodón, pero ante la negativa, este descargó su frustración contra sus productos.

“Este señor, en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente”, se lee en el video.

La internauta aseguró que se acercó al hombre y le compró los algodones que estaban en el suelo y que no podían ser recuperados, fue entonces cuando le contó no había vendido nada en todo el día.

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