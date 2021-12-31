Algodonero tira su mercancía y la patea porque no vendió nada.
Desafortunadamente al no lograr vender su mercancía, el algodonero decidió desecharla completamente con una actitud muy cabizbaja.
Al no lograr vender sus mercancía, un algodonero tomó una inexplicable actitud y la tiró y pateó. Este acto sorprendió tanto que lo grabaron y subieron a las redes sociales.
En nuestro país, es común ver a los vendedores de algodones en las plazas, en los centros turísticos de los pueblos y en las fiestas infantiles. Sin embargo, no siempre consiguen buenas ventas.
Estos comerciantes gastan en hacer su producto y recorren kilómetros para poder vender los algodones, así que si las cosas no salen como esperan, pueden frustarse.
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Algodonero suelta su ira en video
En el video que circula en redes sociales, se ve a un hombre tirar su mercancía al suelo, azota el palo que los transportaba y hasta patea todo, para segundos después arrepentirse y recoger todo.
Según una publicación de Facebook, el video fue captado en calles de Tamaulipas, el pasado 23 de diciembre, la usuaria Erika Sosa explicó que el sujeto se acercó a venderle un algodón, pero ante la negativa, este descargó su frustración contra sus productos.
“Este señor, en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones, y después que me ofreció a mí y otras personas y le dijimos que no, caminó y azotó el palo contra la calle, brincando arriba de ellos desesperadamente”, se lee en el video.
La internauta aseguró que se acercó al hombre y le compró los algodones que estaban en el suelo y que no podían ser recuperados, fue entonces cuando le contó no había vendido nada en todo el día.
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