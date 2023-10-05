Alimentos que no debes comer después de las 6 p.m. si quieres perder peso

Cuando se trata de bajar de peso, la hora del día en la que comes, puede ser tan importante como lo que consumes. Todos hemos escuchado que cenar avanzada la noche, puede contribuir al aumento de algunas tallas, pero ¿cuáles son los alimentos que no debes comer después de las 6 PM, si buscas alcanzar tus objetivos? ¡Vamos a descubrirlo!

¿Cuáles son los alimentos que no debes comer después de las 6 PM, si quieres perder peso?

Carnes grasas:

Si eres un amante de las carnes grasas, como el cerdo o el cordero, es mejor evitarlas por la noche. Son ricas en grasas saturadas, que pueden ser difíciles de digerir, especialmente cuando estás preparándote para dormir. Opta por proteínas magras, como el pollo o el pavo, para una cena más ligera.

Alimentos picantes:

Las comidas picantes pueden alterar tu sueño y provocar acidez estomacal. Además, algunos estudios sugieren que comer alimentos picosos, antes de acostarse a dormir, puede elevar tu temperatura corporal, lo que dificulta conciliar el sueño.

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Alimentos fritos:

Los alimentos fritos son una bomba calórica y pueden resultar en un aumento de peso no deseado. Además, su alto contenido de grasa, puede ralentizar la digestión, causándote incomodidad antes de dormir. Opta por métodos de cocción más saludables como el horneado, a la parrilla o al vapor.



Col y repollo:

Aunque las verduras son excelentes para la salud en general, las variedades crucíferas como la col y el repollo, pueden causar hinchazón y malestar digestivo en algunas personas. Estos alimentos contienen fibra y azufre, lo que los hace más difíciles de digerir.

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Dulces:

El azúcar en los dulces, como el chocolate y los helados, puede aumentar tus niveles de energía, justo antes de acostarte, lo que dificulta conciliar el sueño. Además, los dulces suelen ser ricos en calorías vacías, que pueden sabotear tus esfuerzos de pérdida de peso. Si tienes antojo, opta por opciones más saludables como frutas o el yogur natural.



Ensalada con verduras crudas difíciles de digerir:

Si bien, las ensaladas son una opción saludable, las verduras crudas como el brócoli, la coliflor y el apio pueden ser difíciles de digerir por la noche. Si decides disfrutar de una ensalada, elige ingredientes más suaves y fáciles de procesar, como lechuga y pepino.

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