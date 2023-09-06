Alma Cero rompe el silencio sobre el incidente de Edwin Luna en el escenario

Alma Cero reacciona a la mala experiencia que viviera Edwin Luna, luego de que fuera bajado del escenario, tras la amenaza de que había hombres armados en el lugar donde se presentaba en Estados Unidos.

Me acabo de enterar es fuerte, porque muchos nos dedicamos al espectáculo y la verdad, todos tenemos hijitos en casa que, nos están esperando que regresemos con bien. Este país necesita, de verdad y merece ser más seguro

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¿Cuáles son sus deseos para Edwin Luna?

Alma Cero, dice no desearle nada malo al hombre que en su momento le fue infiel, motivo que los llevó a tener una polémica separación.

Yo se lo deseo a toda mi familia del espectáculo, sea quien sea, que le vaya bien, hemos vivido últimamente, situaciones muy trágicas con hijos de compañeros, y yo creo que lejos de cualquier cosa, hay que desearle bien a todos

¿Qué opina de las palabras de Edwin Luna y su esposa?

Muy diplomática, expresó su sentir de la manera en que Edwin y su hoy esposa, se han expresado de ella, pues la señalan como una persona que los ha lastimado.

Las cosas pasan y suceden, uno va creciendo y va aprendiendo, yo pienso que el dolor sí te ayuda a crecer, el sufrimiento te detiene, así que el dolor es inminente, pero el sufrimiento es opcional, tú sabes si te quedas ahí atorado. Yo soy alguien que puede estar libre y suelta…

¿Qué le pasó a Edwin Luna?

Durante una de sus presentaciones el fin de semana, en Everett, Washington, Edwin Luna tuvo que ser bajado del escenario por elementos de seguridad en el lugar, ya que había personas armadas entre el público. Momentos después, el cantante lanzó un mensaje en sus redes sociales.

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