Amanda Bynes luce irreconocible tras problemas de adicción

Una de las actrices de series infantiles y juveniles más recordadas es Amanda Bynes, quien en las últimas horas se volvió tendencia en redes sociales por unas imágenes que circulan y donde luce irreconocible.

Amanda Bynes saltó a la fama a temprana edad gracias a su participación en series de Nickelodeon , donde interpretó diversos papales. Sin embargo, se retiró del mundo de la actuación en 2010.

Un año ha pasado desde que Amanda Bynes fue dada de alta tras estar varias semanas internada en un hospital psiquiátrico. Desde entonces ha tenido problemas con la justicia y de adicciones.

¿Quién es Amanda Bynes?

Amanda Bynes es una actriz, comediante y diseñadora de moda estadounidense que alcanzó la fama a una edad temprana gracias a sus papeles en programas de televisión y películas populares. Nació el 3 de abril de 1986 en Thousand Oaks, California, Estados Unidos.

Comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento como una estrella infantil. A los 7 años, hizo su debut en televisión en el programa de sketches cómicos para niños “All That” de Nickelodeon en la década de 1990. Su talento cómico y carisma la convirtieron en una de las estrellas más populares del programa.

Tras el éxito de “All That”, Amanda obtuvo su propio programa, “The Amanda Show” (1999-2002), también en Nickelodeon, donde continuó ganando popularidad como comediante.

También participó en cintas como “Big Fat Liar” (2002), “What a Girl Wants” (2003), “She’s the Man” (2006), y “Hairspray” (2007), consolidándose como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Hollywood.

A mediados de la década de 2010, Amanda Bynes enfrentó una serie de problemas personales y legales que atrajeron mucha atención mediática. Sus conflictos incluyeron arrestos por conducir bajo la influencia, posesión de drogas, y comportamientos erráticos en público, lo que la llevó a retirarse de la actuación. En 2013, se informó que Amanda había sido hospitalizada para recibir tratamiento por problemas de salud mental. Posteriormente, se le diagnosticó un trastorno bipolar y comenzó a recibir tratamiento y apoyo.

Después de haber sido dada de alta, la actriz de 37 años continuó recibiendo atención médica ambulatoria para evitar una recaída, según reveló una fuente a la cadena NBC News.