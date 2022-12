Amanda Miguel reacciona a video de Chucho cantando “Castillos”. VIDEO

El día de ayer les dimos a conocer el caso de Chucho, niño que se volvió viral en internet gracias al video donde aparece cantando “Castillos”, tema que inmortalizara la cantante argentina Amanda Miguel.

Amanda Miguel es una reconocida cantante argentina con una larga trayectoria en su haber, misma en la que destacan temas como “Él me mintió”, “Hagamos un trato”, “Mi buen corazón” y por supuesto “Castillos”, el tema en cuestión.

¿Por qué Chucho rompió el internet?

Como mencionamos anteriormente, Chucho se hizo viral por su magistral y muy sentida interpretación de “Castillos”, el cual canta con mucho sentimiento, tanto así que dan ganas de destapar una botella, aunque sea de jugo para acompañar al pequeño en su dolor.

Chucho parece entender a la perfección el sentido de la vida, incluso pareciera que se acordó de alguna niña que le rompió el corazón en la escuela o bien, de ese crush que nada más no le hace caso, pues con su interpretación es capaz de arrancarle una lágrima a más de uno.

Sin duda, Chucho se adueñó del internet y su video alcanzó más de 14 millones de reproducciones, por lo que no tardó en llegar a las manos de la propia Amanda Miguel, quien así reaccionó.

¿Qué dijo Amanda Miguel? Como era de esperarse, el video se hizo tan viral que fue visto por la misma intérprete de “Castillos”, quien quedó maravillada con tan tremenda interpretación, por ello, le envió un mensaje al pequeño.

“¡Ya te vi, Chucho! Queridos amigos, me mandaron este video de Chucho cantando con tanto sentimiento, que quiero compartirlo con ustedes. Está divino”, publicó en su cuenta de Instagram la argentina.

“Ay Dios mío, qué cosa este niño. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sentimiento mi amor! Quiero que vengas a un concierto mío, donde yo cante para que pueda darte unos cuantos besos en el Auditorio Nacional”, añadió la viuda de Diego Verdaguer.

En la descripción del video, Amanda también se tomó el tiempo para hablar de los niños, y aseguró que “son lo más hermoso y puro que tenemos en nuestros brazos, hagamos con nuestro ejemplo que ellos sean seres inteligentes, sensibles, bondadosos. Llenémoslos de puro amor”.

¿Qué respondió Chucho?

El video de Amanda Miguel regresó a las manos del pequeño, quien emocionado le respondió a su mamá que sí quiere ir a conocer a la cantante argentina. “Sí, sí quiero ir. Confirmado, confirmado ¡Sí quiero ir!”, dijo mientras veía el video de la cantante.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Los comentarios a la invitación y respuesta de Chucho no se hicieron esperar, por lo que los internautas reaccionaron con diversos comentarios como: “Amamos a Chucho”, “Hicimos viral a la persona correcta”, “Mi mamá me dio la vida, pero Chucho me dio ganas de vivirla”, entre otros.