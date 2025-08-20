¿Se lava o no el pollo? Esto dicen los expertos sobre la pregunta del millón

Entre las abuelitas, tías y mamás, ha surgido el usual hábito de lavar el pollo antes de cocinarlo, siendo una técnica que usan para limpiar la carne cruda de todo tipo de microorganismo que haya. Pero entre los expertos se ha generado el debate sobre si es algo bueno o malo.

Para aclarar cualquier duda al respecto, usaremos la opinión de la ciencia para aclarar la pregunta del millón. Conociendo lo que recomiendan, encontrarás la respuesta que te ayudará a aclarar todas las dudas que se generen.

¿Se lava o no el pollo?

Por un lado, la familia te va a decir que se debe lavar el pollo sí o sí, mientras que otras personas asegurarán que no es necesario. Para poder aclarar toda la información al respecto, hemos decidido consultar la información de los expertos de la UNAM, para que ellos se encarguen de aclarar la pregunta del millón que ha generado jugosos debates.

La respuesta corta a la pregunta del millón, es que NO debe lavarse, puesto que es una práctica riesgosa para la salud. Ellos explican que al limpiarlo bajo el chorro del agua, no es capaz de desinfectar, pero sí provoca que varias gotas de agua salgan disparadas con microorganismos, provocando la contaminación del fregadero, utensilios y trapos de cocina que haya alrededor.

Situación que nos pone en riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria causada por una contaminación cruzada, que son los principales causantes de infecciones estomacales en los humanos. En sencillas palabras, deja de hacerlo.

¿Qué microorganismos tiene la carne cruda?

Los expertos de la UNAM, detallan que en la carne cruda porta microorganismos como campylobacter, salmonella o staphylococcus. Cada una de las bacterias provocará importantes síntomas en el organismo, que van desde náuseas, fiebre, vómito, diarrea o cólicos. Todo dependerá del microorganismo.

La única forma de poder eliminar dichas bacterias es con el uso de altas temperaturas. Por lo que es importante que se cocine completamente el alimento empleando temperaturas mayores a los 60 °C. Así evitarás ser víctima de un malestar estomacal y protegerás la salud de tu familia.

Ahora, si de todos modos deseas lavar el pollo, puedes hacerlo, solamente límpialo con ayuda de un cuenco y hazlo con mucho cuidado para no salpicar alrededor. Al terminar, desinfecta todo lo que haya tenido contacto y lava bien tus manos al terminar.