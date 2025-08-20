Ángel Avid comparte VIDEO de su encuentro con Milica

Las miradas en la edición inaugural de Supernova tuvieron diferentes puntos de enfoque ya que famosos streamers e influencers formaron parte de la velada. Una de las que más flashes se llevó fue la argentina Milica quien además elevó sus brazos al resultar vencedora del combate ante Mercedes Roa.

El Palacio de los Deportes no solo fue el escenario de lo que sucedió sobre el cuadrilátero, sino que tras escena la influencer cumplió con el reto viral y promesa que había hecho antes del encuentro boxístico. Milica hizo “debutar” a Ángel Avid, un seguidor que recibió la mayoría de likes en su pedido.

¿Cuál fue el reto viral de Milica?

Semanas antes del combate ante Mercedes Roa, la influencer argentina había prometido que si ganaba cumpliría la petición de un seguidor cuyo comentario reuniera más “me gusta”. Allí es donde aparece Ángel Avid cuyo comentario “hacerme debutar” lo posicionó como el favorito.

La promesa se convirtió en un reto que no tardó en viralizarse y finalmente, según confirmó la propia Milica, cumplió con su palabra e hizo “debutar” a Ángel Avid, pero no precisó detalles sobre lo sucedido.

El encuentro con Ángel Avid con Milica

Ángel Avid estuvo en primera fila presenciando la pelea de Milica. Los seguidores de Supernova y la streamer notaron su presencia tras tanta difusión que tuvo la promesa. Finalemente, fue el propio joven el encargado de dar a conocer un esperado video.

A través de sus redes sociales, Ángel Avid compartió un video en el que se muestra cómo fue el encuentro que tuvo con Milica en la gloriosa velada boxística. El video no deja de sumar likes y cientos de comentarios con preguntas relacionadas con el reto viral que los tuvo como protagonistas.