“Yo entré a ambulancia 2 veces": Lukini se descompensó en La Isla

Todos y cada uno de los trabajos, requiere de ciertas habilidades y entrega, pero ser el conductor de La Isla: Desafío en Turquía, ha sido todo un reto para los desafiantes, pero también para su conductor, Alejandro Lukini.

En una entrega más ‘De Lo Que UNO Se Entera’, nuestro querido Alejandro Lukini, nos reveló algunos detalles que no salieron al aire de la dura competencia; sin embargo, nadie se había imaginado que tuvo que estar en la ambulancia en dos ocasiones.

Te puede interesar: “Fue César Doroteo el que se encargó de que odiaran a Julieta": Lukini lo revela todo

¿Por qué Alejandro Lukini tuvo que subir a la ambulancia en La Isla: Desafío en Turquía?

Ser el conductor de uno de los realities más exigentes y desgastantes de la televisión mexicana, fue todo un reto para Alejandro Lukini, quien tuvo que adaptarse todos los días.

Me adapté, me adapté a lo nuevo, yo tenía que adaptarme a lo nuevo, le decía a mi querido Quique, que era como mi mano derecha, ‘Quique, explicame qué viene nuevo, con qué me van a sorprender’, cada mañana era algo nuevo, yo no sabía de qué iban las cosas…

El gran desgaste por los largos viajes en carretera y las altas temperaturas, llevaron a que Alejandro Lukini estuviera en dos ocasiones indispuesto para grabar, por lo que tuvo que ser atendido por los paramédicos de la producción.

5 mil, 4 mil kilómetros de carreteras, un desgaste tremendo. Yo, mi desgaste, entré a ambulancia dos veces con paramédicos, porque me vieron muy mal; entonces me dijo el paramédico ‘te voy a checar, producción, media hora, no puede ir a grabar. Porque, entonces no va a poder grabar el siguiente juego, ni mañana va a poder levantarse’

También te puede interesar: Alann Mora quiere ganar La Nota de Oro, pero la intensidad va a subir con el “Besotón”