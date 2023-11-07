“Fue César Doroteo el que se encargó de que odiaran a Julieta": Lukini lo revela todo

El día de ayer, vivimos la emocionante final de La Isla: Desafío en Turquía, donde Maite logró levantarse como la gran campeona. Sin embargo, durante el reality sucedieron muchas cosas que dejaron a todos sin palabras.

Una de las rivalidades más grandes, es la que sostuvieron César Doroteo y Julieta Grajales, quienes cada que podían atacaban al otro. De todo eso, nos habló Alejandro Lukini, quien fue el invitado de honor en una entrega más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’.

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¿Cuál fue el problema entre César Doroteo y Julieta Grajales?

En una entretenida conversación con Carlos ‘Chicken’ Muñoz, Alejando Lukini habló de todo lo que llevó a estos dos desafiantes a tener una gran rivalidad durante La Isla: Desafío en Turquía.

La parte Julieta, creo que el error que cometió desde el día uno en el equipo naranja, especialmente con Gualy, fue poner su bandera feminista. Al poner tú la bandera feminista, inmediatamente, pones a todos en alerta y además, atacas con tu bandera feminista y Gualy dijo ‘No señora, a mí no me meta, yo no soy macho’ yo tengo una familia, yo soy empresario, a mí no me quiera quemar, no vaya por ese lado, para que me quieran mandar a mi a eliminaciones’, se armó un tema interno

La que era realmente feminista, feminista es ella, ella es muy así, es muy intensa, creo, no lo sé de cierto, lo supongo, Jaime Sabines, cito Jaime Sabines, creo que la que se equivocó fue Julieta, que me hice muy buen amigo de ella y que la apoyaba cuando yo podía de lejos, tratar de empoderarla, porque pobrecita lo que sufrió, pero creo que se equivocó desde el inicio y de ahí se hizo enemigo un poco, mucho de Gualy y de César Doroteo

Al final, el conductor reveló que fue César Doroteo el encargado de que los dos equipos odiaran a Julieta.

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