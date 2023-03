Amigos y familiares dieron el último adiós a la madre de Victoria Ruffo.

Amigos y familiares dieron último adiós a madre de Victoria Ruffo.

Este jueves se llevó a cabo el velorio de Doña Guadalupe Moreno, madre de la actriz Victoria Ruffo, al final, Victoria y Gaby Ruffo aseguraron que su mamá no murió de cáncer de seno, aunque sí fue diagnosticada hace un par de meses con dicha enfermedad, que ellas le ocultaron para no angustiarla, ya que era un padecimiento no tratable por su edad.

Gaby Ruffo señaló que “mi mamá no supo que tenía cáncer, se le detectó hace muy poco a mi mamá y, para que quede claro, mi mamá no murió de cáncer o sea, a mi mamá se le declaró hace cuestión de unos dos meses. Por la edad no puedes, entonces mi mamá tuvo un tratamiento de hormonas, pero muy poco tiempo, mi mamá murió muy rápido, se despertó, pudimos verla, la enfermera y yo, la sentí mal, me volteó a ver y mi mamá se murió en ese momento”.

¿Cómo está José Eduardo Derbez?

Victoria Ruffo confiesa que su hijo José Eduardo recibió con mucho dolor la noticia de la muerte de su abuela en Argentina, donde estaba trabajando.

Mi niño está en Argentina, está muy triste y sobre todo está desesperado porque está solo y, no está aquí a la vuelta, es su nieto el consentido, porque fue el primero. Está triste mi hijo, mis hijos están muy tristes, Anuar, Victoria, también. Ya se despidieron

En unos días, las cenizas de Doña Guadalupe se depositarán en la cripta familiar de la Iglesia de Covadonga en las Lomas de Chapultepec.